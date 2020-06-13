В Узбекистане задержана 22-летняя мать, пытавшаяся продать младенца за $300

CentralAsia (UZ) - В городе Навои 3 июня задержана уроженка Самаркандской области 22-летняя Н. Ё. при попытке продать своего новорожденного ребенка, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

По данным департамента, женщина договорилась с гражданкой Н. И. о продаже 23-дневного младенца за 3 млн сумов (300 долларов США).

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Ведется следствие.