В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина

CentralAsia (CA) - Крупнейшие британские авиакомпании подали иск против властей из-за введения карантина. British Airways, EasyJet и Ryanair оспорят в суде решение британского правительства ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство пассажиров. Об этом сообщил международный авиационный холдинг IAG, в состав которого входит British Airways. В совместном заявлении авиакомпании отметили, что в плане правительства много недостатков.

Рынок авиперевозок в стране обрушился более чем на 90%. Из-за кризиса "Британские авиалинии" сократили 12 тысяч рабочих мест, Ryanair — 3000, EasyJet — 4500.

Авиакомпании предлагают вернуться к идее карантина для пассажиров прибывающих из стран в зоне повышенного риска. Представители отрасли говорят, что решение правительства перечеркнет их планы по восстановлению объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

В июле British Airways планировала возобновить 40% регулярных рейсов, однако новые ограничения вынуждают компанию продолжать терять по $25 млн в день, заявил авиакомпания. Лоукостер EasyJet планирует возобновить ряд регулярных рейсов с 15 июня, а Ryanair собирается вновь приступить к полетам с 1 июля.