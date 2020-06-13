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  13 июня 2020
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Военнослужащие Таджикистана прибыли в Москву для участия в параде Победы

CentralAsia (TJ) -  Военнослужащие Таджикистана 12 июня прибыли в Москву для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в столице России. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил пресс-секретарь Минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмадализода.

«75 военнослужащих из Таджикистана, в том числе курсанты Военного института Министерства обороны Республики Таджикистан, солдаты и офицеры батальона почётного караула Генерального штаба Вооружённых сил Республики Таджикистан вылетели в Москву», — отметил Ф. Махмадализода.

Сегодня, 13 июня таджикские военнослужащие наряду с другими участниками парада начнут подготовку к военному параду, под руководством подполковника Файзиддина Хафиззода.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства страны, подготовка к военному параду будет организована с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в церемонии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится 24 июня в Москве.

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