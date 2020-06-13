В Туркменистане полиция и солдаты круглосуточно стерегут море - СМИ

CentralAsia (TM) - В городе Гарабогазе, на северо-западе Туркменистана, солдаты срочной службы и полицейские круглосуточно несут дежурство вдоль берега Каспийского моря. Их задача – не пускать людей купаться, ловить рыбу и креветок, устраивать пикники и даже просто прогуливаться. Причина – запрет правительства от 15 мая на купание в море из-за пандемии коронавируса, передает turkmen.news.

«К пляжу за 100 метров не подпускают, даже в беседке, не доходя до пляжа, нельзя сидеть – полицейские и солдаты прогоняют моментально, грозя штрафами», — сообщил источник в Гарабогазе.

Солдаты стоят и на так называемой скале – каменистом берегу через дорогу от первого микрорайона. Они используют бинокль, чтобы видеть всех купающихся.

«Со стороны моря нередко можно увидеть патрули на лодках и катерах – в них сидят полицейские и солдаты, — сообщил источник. – Все силы брошены на плавающих в море подростков».

В настоящее время температура воздуха в Гарабогазе превышает 40 градусов. В панельных домах из бетона невозможно жарко, дети во время школьных каникул вынуждены сидеть дома.

Ограничения на купание и ловлю рыбы действуют и в других регионах Туркменистана. До этого сообщалось о запрете на ловлю рыбы в Дашогузском велаяте, якобы со стороны Узбекистана с течением приносит использованные маски и перчатки.

Запрещено купаться и в Лебапском велаяте. В Туркменабаде на популярном среди горожан затоне – небольшом заливе Амударьи, дежурят полицейские в служебном автомобиле, а на воротах платной части затона, огороженной забором, висит замок.

Официально в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавируса.