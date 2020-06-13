Завод по производству вакцин от коронавируса построят в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Строительство завода по производству вакцин, в том числе против коронавируса, началось в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила 12 июня пресс-служба правительства республики.

"В Жамбылской области премьер-министр Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте [НИИ] проблем биологической безопасности комитета наук министерства образования и науки в поселке Гвардейский Кордайского района. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики, в том числе вакцину против коронавирусной инфекции. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершить строительные работы планируется в декабре 2020 года, а затем ежегодно производить до 60 млн доз биофармацевтических препаратов, в том числе вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза и бруцеллеза.

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