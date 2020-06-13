В Узбекистане количество случаев коронавируса составляет 4901

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по состоянию на 10:00 часов 13 июня количество больных, инфицированных коронавирусом, составляет 4901 (+32).

Как сообщает Минздрав, коронавирус выявлен среди пациентов, находящихся на карантине.

Среди новых пациентов, находящихся в карантинном центре, 22 контактировали с инфицированными, 10 прибыли из-за рубежа через пограничный пост.

В настоящее время 14 из 1124 пациентов, продолжающих лечение, находятся в тяжелом состоянии, 2 — в критическом состоянии.