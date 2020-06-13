Из Казахстана депортируют в Таджикистан более 50 мигрантов

CentralAsia (TJ) - Более 50 таджикских мигрантов, застрявших на пограничном пункте пропуска "Жибек Жолы" на казахско-узбекской границе утверждают, что власти Казахстана приняли решение об их депортации. В посольстве Таджикистана в Казахстане заявляют, что такой информации у них нет.

На пограничном пункте пропуска "Жибек Жолы" на юге Казахстана находятся 178 граждан Таджикистана. Более 50 из них решением казахских судей депортированы из страны. Некоторые таджикские мигранты отправили Радио Озоди копии решений судей с требованием покинуть территорию Казахстана в течение трех дней. Судебные решения были вынесены 2 и 3 июня. По словам мигрантов, в случае игнорирования решения суда, им грозит тюремное заключение. Ранее власти Казахстана обещали в связи с пандемией коронавируса до 10 июля не выслать из стран иностранных граждан, у которых закончился срок пребывания в стране и нет законных оснований для дальнейшего нахождения

Посольство Таджикистана сообщило, что никто из собравшихся на пограничном пункте пропуска граждан страны к ним за помощью не обращался.

В дипмиссии Таджикистана в Нур-Султане уверяют, что, по их данным, власти Казахстана в период пандемии не задержали ни одного гражданина Таджикистана из-за того, что своевременно не покинул казахскую территорию. «Все граждане, о которых Вы упомянули, до сих пор находятся на территории Казахстана и могут остаться в стране до открытия казахско-узбекской границы или возобновления авиасообщения», говорится в письменном ответе посольства Таджикистана в РК на запрос Радио Озоди.

В начале месяца власти Таджикистана вывезли на родину 237 граждан страны, которые последние несколько недель жили под открытым небом на границе Казахстана и Узбекистана, ожидая открытия границы.

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