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  13 июня 2020
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Дистанцироваться, возможно, придется до 2022 года - глава Минздрава Казахстана
Елжан Биртанов
Елжан Биртанов

CentralAsia (KZ) -  Людям истанцироваться, возможно, придется до 2022 года. Об этом министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов написал на своей странице в Facebook.

На своей странице в соцсетях Биртанов отмечает те меры, которые помогут избежать заражения коронавирусом нового типа:

  • всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине,
  • если вы офисный работник, по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
  • носить маски в общественных местах;
  • часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
  • время от времени измерять температуру себе и членам семьи.

Глава Мигздрава РК также отметил, что "...прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года - к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина. Сейчас точно неизвестны степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS-CoV-2, поэтому рассчитано несколько сценариев. По данным публикации, может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) - вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет - элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году".

"...Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьезно к этим мерам. От этого зависит, увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжелых. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни", - подчеркнул Биртанов. "Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать. Но для этого сейчас очень важно соблюдать "личный карантин"! А это значит - обеспечить свою личную безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя!" - отметил министр.

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