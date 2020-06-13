Дистанцироваться, возможно, придется до 2022 года - глава Минздрава Казахстана

Елжан Биртанов

CentralAsia (KZ) - Людям истанцироваться, возможно, придется до 2022 года. Об этом министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов написал на своей странице в Facebook.



На своей странице в соцсетях Биртанов отмечает те меры, которые помогут избежать заражения коронавирусом нового типа:

всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине,

если вы офисный работник, по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;

носить маски в общественных местах;

часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;

время от времени измерять температуру себе и членам семьи.

Глава Мигздрава РК также отметил, что "...прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года - к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина. Сейчас точно неизвестны степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS-CoV-2, поэтому рассчитано несколько сценариев. По данным публикации, может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) - вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет - элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году".

"...Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьезно к этим мерам. От этого зависит, увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжелых. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни", - подчеркнул Биртанов. "Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать. Но для этого сейчас очень важно соблюдать "личный карантин"! А это значит - обеспечить свою личную безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя!" - отметил министр.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения