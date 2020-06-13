В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

CentralAsia (CA) - Вакцины от коронавируса разработки Института им. Гамалеи и центра "Вектор" планируется запустить в производство в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве, передает ТАСС.



"Если говорить по срокам <...> когда вакцина ожидается в 2020 году, лидерами являются три учреждения. Это федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт Гамалеи", его все хорошо знают. Он работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства обороны Российской Федерации, и период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны - июнь-август 2020 года. И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь", - сказала Голикова.

По ее словам, приблизительно в этом же периоде времени находится государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. "Здесь тоже период проведения клинических исследований начинается с июня, но включает еще сентябрь. Период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - также сентябрь 2020 года, и следом идет запуск в промышленное производство", - уточнила она.

"И еще одно учреждение я упомяну, которое попадает на 2020 год по своим планам, - это Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин, сывороток Федерального медико-биологического агентства. Здесь период чуть позже. Клиника - сентябрь-декабрь, октябрь-декабрь - предоставление регистрационного досье и запуск в промышленное производство - декабрь 2020 года", - добавила вице-премьер РФ.