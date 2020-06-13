[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бразилии намерены начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году

CentralAsia (CA) -  Вакцину от коронавируса могут начать производить в Бразилии в крупных масштабах уже в первой половине 2021 года, сообщил руководитель стратегических партнёрств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка. Этот институт заключил соглашение о производстве вакцины от COVID-19 с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Если всё пройдёт хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года. Это уже рекордное время, — сообщил РИА Новости Рокка.

По соглашению с китайской лабораторией в июле начнутся исследования вакцины на 9 тысячах бразильских добровольцах. В случае одобрения, китайская сторона передаст Бразилии технологии, необходимые для производства вакцины. Рокка подчеркнул, что за добровольцами будет установлено более тщательное наблюдение, поскольку чрезвычайная ситуация вынуждает сократить сроки испытаний, требующихся при создании вакцин.

print
  • В Монголии от коронавируса выздоровели 40% пациентов
  • Казахстан возобновляет международные рейсы
  • В Туркменистане полиция и солдаты круглосуточно стерегут море - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com