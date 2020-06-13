В Бразилии намерены начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году

CentralAsia (CA) - Вакцину от коронавируса могут начать производить в Бразилии в крупных масштабах уже в первой половине 2021 года, сообщил руководитель стратегических партнёрств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка. Этот институт заключил соглашение о производстве вакцины от COVID-19 с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Если всё пройдёт хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года. Это уже рекордное время, — сообщил РИА Новости Рокка.

По соглашению с китайской лабораторией в июле начнутся исследования вакцины на 9 тысячах бразильских добровольцах. В случае одобрения, китайская сторона передаст Бразилии технологии, необходимые для производства вакцины. Рокка подчеркнул, что за добровольцами будет установлено более тщательное наблюдение, поскольку чрезвычайная ситуация вынуждает сократить сроки испытаний, требующихся при создании вакцин.