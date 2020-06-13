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  13 июня 2020
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Турция планирует создать две военные базы в Ливии

CentralAsia (CA) -  Власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с Правительством национального согласия, сообщает газета Yeni Safak.

Ливийская сторона готова предоставить союзника авиабазу Аль-Ватия. Она будет использована для развёртывания систем ПВО. Второй военный корпус Турции планируют расположить в порту Мисрата. Здесь будут дислоцироваться корабли.

Также турецкая сторона может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне. Свои корабли Турция намерена разместить на этом участке из-за обострения взаимоотношений с Грецией.

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