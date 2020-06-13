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  13 июня 2020
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В Таджикистане число скончавшихся от коронавируса достигло 50 человек

CentralAsia (TJ) -  По состоянию на вечер 13 июня в Таджикистане скончался еще один человек от коронавируса. Общее число умерших с начала пандемии достигло 50 человек, передает Азия Плюс.

Число зараженных за сутки увеличилось еще на 69 человек и теперь количество заболевших составляет 4971 человек.

Еще 130 человек выздоровели, общее число вылечившихся с начала эпидемии составляет 3288 человек.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Таджикистане заработают рынки, кафе, салоны красоты. А 10 июня депутаты приняли поправки в Уголовный и Административный кодексы страны, согласно которым введены наказание за умышленное распространение инфекционных заболеваний.

Нарушивших ждет наказание от двух до 5 лет лишения свободы, а если деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью – от 5 до 10 лет.

А за распространение неточной и неправдивой информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции.

Коронавирус в Таджикистане
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