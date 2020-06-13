В Алматы из-за случаев коронавируса приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат"

CentralAsia (KZ) - В Алматы из-за распространения коронавируса до 15 июня приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат", передает Tengrinews.kz.



На фабрике выявили бессимптомных носителей COVID-19.

"В связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики "Рахат". Первоначально было выявлено восемь человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1450 сотрудников.

Выявляются преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня. Районным управлением ДККБТУ выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного завершения противоэпидемических мероприятий", - сообщили в акимате.

"Да, мы инициировали проведение тестов среди своих сотрудников на фабрике для того, чтобы выявить возможных носителей, которые могут проходить стандартные проверки при допуске на производство без симптомов. Тесты подтвердили наличие носителей, поэтому мы решили приостановить работу фабрики. Наш главный приоритет - люди. Мы заботимся о благополучии наших сотрудников. Со своей стороны держим все под контролем, остаемся на связи с государственными органами. На наличие продукции на полках ситуация не повлияет, так как продолжает работу фабрика в Шымкенте, на складах достаточно запасов", - сказал председатель правления АО "Рахат" Константин Федорец.

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