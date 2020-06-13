Монголия доставила на родину 229 учеников ламы из Индии

CentralAsia (MNG) -

Сегодня утром в 07:58 по местному времени Улан-Батора специальный самолет МИАТ приземлился в Буянт-Ухаа из Индии.

Сегодня утром в 07:58 по местному времени Улан-Батора специальный самолет МИАТ приземлился в Буянт-Ухаа из Индии.

По сообщению оперштаба Государственной чрезвычайной ситуации спецрейсом прибыли на родину 229 детей-учеников буддийской школы из Индии и 10 граждан Монголии из Республики Лаос.

По сообщению оперштаба Государственной чрезвычайной ситуации спецрейсом прибыли на родину 229 детей-учеников буддийской школы из Индии и 10 граждан Монголии из Республики Лаос.