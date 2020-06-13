Япония предоставит Монголии 1,2 млрд.йен в качестве безвозмездной помощи

CentralAsia (MNG) -

В условиях глобальной пандемии COVID-19 правительство Японии приняло решение предоставить 1 млрд.йен (более $11 млн) в качестве части безвозмездной помощи для содействия экономическому и социальному развитию и еще 249 млн.йен (более $ 2,3 млн) в качестве безвозмездной помощи для осуществления программы развития людских ресурсов правительству Монголии.