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  13 июня 2020
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Япония предоставит Монголии 1,2 млрд.йен в качестве безвозмездной помощи

CentralAsia (MNG) -  

В условиях глобальной пандемии COVID-19 правительство Японии приняло решение предоставить 1 млрд.йен (более $11 млн) в качестве части безвозмездной помощи для содействия экономическому и социальному развитию и еще 249 млн.йен (более $2,3 млн) в качестве безвозмездной помощи для осуществления программы развития людских ресурсов правительству Монголии.

На нерегулярном заседании Кабинета министров Монголии, 12 июня, министр иностранных дел подписал обменные письма с Японией относительно помощи.
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