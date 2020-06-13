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  13 июня 2020
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В Андижане трое силовиков до смерти запытали мужчину

CentralAsia (UZ) -  Прокуратура Андижана возбудила уголовное дело против троих сотрудников ОВД по подозрению в применении пыток в отношении задержанного.

Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, 30 мая в андижанский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступил гражданин А.А. с травмами различной степени тяжести.

"Установлено, что сотрудники отдела ОВД доставили гражданина А.А. в административное здание отдела и, применяя насилие, незаконно удерживали его...", - отмечается в сообщении ведомства.

После мужчина был госпитализирован в Центр экстренной медицинской помощи из-за ухудшения здоровья. Несмотря на усилия врачей, 11 июня гражданин А.А. скончался в больнице.

По данному факту против троих сотрудников ОВД было возбуждено уголовное дело по статьям 206 (Превышение власти или должностных полномочий), 234 (Незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания). Подозреваемые заключены под арест.

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