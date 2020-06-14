В Атланте полиция застрелила афроамериканца. Начались беспорядки

Шеф полиции Атланты

CentralAsia (CA) - В американской Атланте (штат Джорджия) 27-летний чернокожий погиб в пятницу вечером в результате жестких действий полиции, сообщил Washington Post.

Новый инцидент добавил проблем местным властям и стал поводом для очередной акции, направленной против правоохранительной системы. Участники многолюдного митинга потребовали отставки главы городской полиции.

По данным полиции, чернокожий автомобилист уснул в машине у местного кафе, перегородив проезд остальным транспортным средствам. Вызванные на место полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, но тот выхватил у одного из копов электрошокер и попытался бежать. При попытке задержать его он был застрелен.

Начато расследование обстоятельств трагедии.

После инцидента начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, сообщает CNN. Мэр города Кейша Лэнс Боттомс заявила, что в данном случае применение огнестрельного оружия стражами порядка не является обоснованным.

Запись случившегося в Сети разместили очевидцы произошедшего.

США уже вторую неделю сотрясают массовые беспорядки по поводу смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего из-за чрезмерного применения силы полицией.