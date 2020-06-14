В Атланте протестующие сожгли ресторан, возле которого полицейские застрелили афроамериканца (видео)

CentralAsia (CA) - В Атланте мирная демонстрация против расизма и полицейского произвола переросла в серьёзные беспорядки. Митингующие разграбили и сожгли ресторан Wendy's, возле которого вечером 12 июня офицер полиции нанёс смертельное ранение афроамериканцу Рейшарду Бруксу. Трансляцию с места событий ведёт телеканал CNN. На парковке кафе кузен погибшего Декейтер Редд организовал демонстрацию. Он призвал к справедливому расследованию дела. Заведённая толпа потребовала, чтобы полицейские встали на колени, как это происходило в других городах США в память о Джордже Флойде. После отказа раздались угрозы.

Протест достиг кульминации буквально за считанные минуты. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, которые перекрыли магистрали, ведущие из Атланты в другие штаты США. Это вызвало бурю негодования и обострило противостояние, люди окружили ресторан и подожгли его.

Пожарные не могут проехать, чтобы потушить пылающее здание, демонстранты стоят прямо на проезжей части и не пускают спецслужбы.