В России после пересчета данных резко выросла смертность от коронавируса - СМИ

CentralAsia (CA) - Общее количество связанных с коронавирусом смертей в России в апреле выросло более чем вдвое, после того как власти изменили принцип классификации умерших, передает Би-би-си.

На этой неделе ВОЗ обратилась к России с просьбой объяснить, какая методика используется для подсчета смертей.

В восьми регионах России число умерших в апреле выросло в годовом выражении более чем на 5%.

Согласно новым данным Росстата, в апреле количество смертей, связанных с коронавирусом, оказалось почти в 2,5 раза выше ранее объявлявшихся. После того, как был изменен принцип подсчета, число умерших в апреле выросло до 2712.

Официальные лица предупреждают, что после пересчета данных за май цифры, по всей вероятности, окажутся еще хуже. Это связано с тем, что ежедневное количество регистрируемых новых случаев заболевания достигло пика в середине прошлого месяца.

Общее официальное число умерших в России от коронавируса пока остается на уровне 6800 человек. Однако в начале недели московские власти заявили, что, согласно подсчетам по новой методике, только в мае в одной лишь Москве скончались 5260 заболевших коронавирусом.

Прежде в официальную статистику смертности от коронавируса включались только те умершие, у кого Covid-19 был указан в качестве основной причины смерти. Однако теперь в ней учитываются все те, кто умер, имея положительный тест на вирус, даже если он не был главной причиной смерти.

Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Росстата Павел Малков, апрель стал первым месяцем, когда эпидемия Covid-19 начала ощутимо влиять на показатели смертности в некоторых регионах.

По словам чиновника, речь идет о Москве и области, Ленинградской, Косторомской, Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае и Республике Алтай.

Наибольший прирост смертности в апреле отмечен в Москве (19,5% в годовом выражении) (13,4%), а также в Томской (20,7%), Костромской (14,5%) и Московской (13,4%) областях.

Глава Росстата добавил, что в регионах, где нет обязательности регистрации в ЗАГСе перед погребением, статистика в условиях коронавируса может запаздывать. В частности, по регионам Северо-Кавказского и Южного федерального округов есть выпадающие данные, которые, по его словам, будут постепенно досчитываться.

В Москве с 16 июня можно будет посетить музеи и павильоны ВДНХ. Сообщается, что в залах одновременно сможет находиться не более 50 человек.