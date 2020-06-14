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  14 июня 2020
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В Китае взорвался бензовоз. 19 человек погибли, 172 получили ранения

CentralAsia (CA) -  В результате взрыва бензовоза в Китае, по меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения, сообщили власти провинции Чжэцзян.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 117 раненых. Окружающей среде вред не причинен, ведется расследование инцидента, сообщает CGTN.

Взрыв цистерны с бензином произошел в субботу, 13 июня, на шоссе близ города Вэньлина в восточной провинции Чжэцзян. В результате ЧП были повреждены ближайшие здания, под завалами оказались люди.

Инцидент был снят очевидцами на камеру.

В момент взрыва автоцистерна находилась недалеко от жилых домов. Рядом также находилось большое количество легковых автомобилей. На видео четко видно, как попавшие в эпицентр взрыва машины горят. Саму автоцистерну разорвало на куски и разбросало на близлежащие здания.

Серьезный урон был нанесен и окружающим трассу зданиям. Ударной волной не просто выбило стекла в окнах, а вывернуло их вместе рамами. Фасады строений частично разрушены.

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