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  14 июня 2020
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Количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4994

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 14 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4994 (+28).

Как сообщил Минздрав, 7 случаев новых случаев выявлено среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все прибывшие из-за рубежа), 10 в Ташкентской области, 9 в Сурхандарьинской области и 2 в Бухарской области.

В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели3874 человека (77%). 1101 пациент проходит лечение, из них 12 находятся в тяжёлом состоянии и 2 в критическом.

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