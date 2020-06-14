В Лондоне и Париже прошли беспорядки

CentralAsia (CA) - В Париже и Лондоне в субботу, 13 июня, состоялись масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия.

По данным телеканала BFM, на площадь Республики в столице Франции вышли около трех тысяч человек.

Большинство участников акции держали плакаты с лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских.

Также они призывали расследовать смерть Адамы Траоре − темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах.

Во время демонстрации группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

В ходе манифестации были задержаны 26 человек.

Также беспорядками и столкновениями с полицией завершилась акция против расизма в Марселе.

Как передает BBC, в центре Лондона демонстрации тоже переросли в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Агентство сообщает, что сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.

Демонстранты утверждали, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»). По данным BBC, среди собравшихся были представители радикальных правых организаций, футбольные фанаты.

Полиция призывала протестующих разойтись, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее «недопустимым бандитизмом». Полиция Лондона арестовала 12 участников акции протеста против расизма.

Акции протеста против расизма и произвола правоохранительных органов продолжаются в США и других странах уже более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).