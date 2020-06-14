В Великобритании отпраздновали официальный 94-й день рождения королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - В Великобритании отпраздновали официальный 94-й день рождения королевы Елизаветы II. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса мероприятие было скромным без традиционного парада и массовых гуляний в центре Лондона, сообщает издание Daily Mail 13 июня.

Вместо пышного торжества и парада Trooping the Colour, который проходит в Лондоне ежегодно и собирает тысячи туристов со всего мира, была проведена скромная разводка небольшого количества солдат и военных музыкантов на внутренней площади Виндзорского замка.

Отмечается, что перед мини-парадом королева впервые с начала карантина выступила с публичным заявлением.

Обычно королева отмечает свой день рождения дважды. Первый раз — в день своего появления на свет, 21 апреля. Этот праздник проходит в кругу семьи. Во второй день рождения, в июне, проходит официальное помпезное действие с участием каретного шествия королевской семьи и воздушного парада Королевских ВВС над Букингемским дворцом.

До этого грандиозное празднование дня рождения монарха было отменено только один раз с момента ее коронации в 1952 году. Мероприятие не состоялось в 1955 году из-за национальной железнодорожной забастовки.