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  14 июня 2020
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Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Елжан Биртанов
Елжан Биртанов

CentralAsia (KZ) -  Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат», — написал Биртанов. Он рассказал, что болеет не в бессимптомной форме, поэтому его положили в инфекционный госпиталь.

Министр призвал граждан Казахстана соблюдать «личный карантин», придерживаться рекомендаций по профилактике, и обращаться к врачам при первых признаках заболевания.

Ранее о своем заражении коронавирусной инфекцией сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. 6 июня он рассказал, что находится в больнице, и его состояние оценивается как удовлетворительное.

По последним данным, в стране зафиксировано 14 496 случаев заражения коронавирусом, 9056 человек выздоровели, 73 человека скончались.

Коронавирус в Казахстане
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