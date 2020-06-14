Узбекистан с 15 июня возобновляет международные авиарейсы

CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 15 июня возобновляет авиасообщение с теми странами, где наблюдается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующее решение принято Специальной Республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса.

Согласно документу, воспользоваться авиаперевозками могут:

дипломаты, консулы и их семьи;

специалисты иностранных компаний, занятые в Узбекистане на инвестиционных проектах;

лица, пересекающие Узбекистан транзитом;

иностранные граждане, зарегистрированные в Узбекистане; граждане Узбекистана, зарегистрированные заграницей.

Также разрешили прилетать и улетать для лечения, посещения тяжело больных близких и родственников.

Из Узбекистана разрешили вылетать в целях учебы или работы. В то же время полеты будут организованы в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами.

Рейсы в Узбекистан из Японии, Южной Кореи и Китая считаются «зелеными» — те, кто прилетел оттуда, освобождаются от карантина.

Рейсы из Евросоюза, Малайзии, Таиланда и Сингапура считаются «желтыми» — те, кто прилетел оттуда, должны пройти 14-дневный домашний карантин.

Рейсы из ОАЭ, Турции, Ирана, Афганистана, России и других стран считаются «красными» — те, кто прилетел оттуда, должны пройти 14-дневный карантин.

Вводится требование — пассажир должен пробыть в указанной стране не менее 14 дней перед посещением Узбекистана.