Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

CentralAsia (KZ) - Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

Отмечается, что командовать парадным расчетом будет заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майор Даулет Оспанов.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Параде Победы в Москве.

Парад Победы состоится 24 июня в столице России.





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