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  14 июня 2020
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Карантин в Узбекистане продлили до 1 августа

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане разделение на «красные», «желтые» и «зеленые» зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль сохраняются до 1 августа. Это определено решением Специальной республиканской комиссии.

С 15 июня разрешается работа частных детских садов «зеленых» и «желтых» зонах, при этом снимается ограничение на численность групп не более 15 человек. Государственные детские сады откроются с 1 августа.

Также с 15 июня в Узбекистане возобновят работу рестораны и кафе, вещевых рынков.

Решением комиссии возобновлено движение поездов между «желтыми» и «зелеными» зонами:

Ташкент — Бухара — Ташкент;
Ташкент — Термез — Ташкент;
Ташкент — Хива — Ташкент;
Ташкент — Нукус — Ташкент;
Андижан — Хива — Андижан;
Андижан — Бухара — Андижан;
Андижан — Термез — Андижан.

Также разрешено движение по маршруту Ташкент — Самарканд — Ташкент на высокоскоростных поездах "Afrosiyob" с выполнением санитарно-эпидемиологических требований.

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