В Андижане уволено руководство ОВД, сотрудники которого обвиняются в пытках и смерти мужчины

CentralAsia (UZ) - Три сотрудника отдела уголовного розыска ОВД Андижана, обвиняемые в пытках жителя, а также начальники УКД ОВД Андижана и отдела внутренних дел №4 освобождены от должностей. Об этом сообщает МВД республики.

Еще 19 руководителей и работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что 11 июня скончался 32-летний житель Андижана А. Абдукаримов, который 30 мая этого года в состоянии комы и со следами пыток на теле был доставлен в больницу из 4-го отдела ОВД.

На видеозаписи, распространенной в узбекском сегменте социальных сетей, младшая сестра А. Абдукаримова говорит, что 30 мая ее брат отправился в 4-й отдел ОВД Андижана, будучи абсолютно здоровым.

«Сейчас брат находится в состоянии комы, хотя в 4-й отдел он отправился абсолютно здоровым. Посмотрите, на его теле имеются синяки. Сейчас брат лежит при смерти», – говорит на видеозаписи младшая сестра А. Абдукаримова.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 11 июня А. Абдукаримов скончался в больнице.

13 июня Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что житель Андижана А. Абдукаримов 30 мая поступил с телесными повреждениями в центр экстренной медицинской помощи, городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана по части 1 статьи 206 («Превышение власти или должностных полномочий») и другим статьям Уголовного кодекса республики.

В отношении трех сотрудников ОВД было возбуждено уголовное дело по статьям 206 («Превышение власти или должностных полномочий»), 234 («Незаконное задержание или заключение под стражу») и 235 («Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания») УК. Обвиняемые были заключены под стражу.

По данным Генпрокуратуры, сотрудники отдела уголовного розыска применили насилие, опасное для здоровья и жизни и незаконно удерживали мужчину.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, за последние три года в главный надзорный орган республики поступило 757 заявлений о применении пыток, запугиваниях и других притеснениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, только по 33 из них были возбуждены уголовные дела.