На утро 15 июня в Казахстане выявили 313 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 2,2%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 77 (2,9%);
- Карагандинская область - 47 (3,2%);
- город Алматы - 31 (1,0%);
- Западно-Казахстанская область - 30 (3,2%);
- город Шымкент - 26 (2,3%);
- Атырауская область - 23 (1,8%);
- Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%);
- Актюбинская область - 12 (2,3%);
- Туркестанская область - 11 (2,5%);
- Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%);
- Алматинская область - 8 (1,6%);
- Жамбылская область - 8 (1,7%);
- Кызылординская область - 7 (1,4%);
- Павлодарская область - 3 (0,9%);
- Костанайская область - 2 (0,9%);
- Акмолинская область - 2 (1,0%);
- Мангистауская область - 1 (0,3%).
Общее количество зараженных в стране на сегодняшний день достигло 14 809.