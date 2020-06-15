Elixir Energy построит завод СПГ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания Elixir Energy Limited объявила, что недавно заключила Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с MT Group в Монголии, в соответствии с которым стороны будут стремиться к разработке завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) для поставок топлива для автопарка крупных угольных автоперевозок Южной Гоби.

Установки СПГ в настоящее время широко распространены на юге Монголии в Китае, где, например, на дороге имеется более шести миллионов автомобилей, работающих на газе.





В Южной Гоби Монголии находится большой автопарк, который в настоящее время сжигает дизельное топливо и который может быть экономически заменен более чистыми и более дешевыми автомобилями, работающими на газе. Шахта Таван-Толгой Монголии транспортирует приблизительно 15 миллионов тонн угля в год в Китай, используя тысячи грузовиков.





Учитывая успех Elixir, сделавший первое обнаружение газа в Монголии в начале этого года, компания пришла к выводу, что сейчас настало время продолжить расследование этого первого варианта отбора. Начальное моделирование показывает, что СПГ в этом месте должен быть очень прибыльным. Возможные источники финансирования для этого типа проекта в Монголии могут включать различные международные финансовые институты (МФИ), присутствующие в стране и с которыми Elixir поддерживает постоянные отношения.





Компания Elixir заключила партнерские отношения с одной из крупнейших монгольских компаний, занимающихся розничной торговлей топливом, MT Group, которая стремится разработать первый в стране завод по производству СПГ, поставляемый из местного метана угольных пластов. Меморандум о взаимопонимании, устанавливающий начальную основу для этого партнерства, был недавно подписан с MT Group.





MT Group была основана в 1994 году, и ее основной деятельностью являются предприятия розничной торговли топливом по всей стране, в том числе на дороге Таван-Толгой – Китай.





Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём охлаждения до минус 160 °C для удобства хранения или транспортировки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.





СПГ рассматривается как приоритетная или важная технология импорта природного газа целым рядом стран, включая Францию, Бельгию, Испанию, Южную Корею и США. Самый крупный потребитель СПГ — это Япония, где практически 100 % потребностей газа покрывается импортом СПГ.

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