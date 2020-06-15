В Казахстане число жертв коронавируса достигло 77 человек

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на 22:35 14 июня в Казахстане зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В городе Нур-Султан скончалась пациентка 1941 года рождения, в Павлодарской области женщина 1971 года рождения, Акмолинской области мужчина 1977 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого на данный момент по Казахстану выявлены 77 случаев смерти от вируса.

Коронавирус в Казахстане

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