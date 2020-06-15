Weir Minerals помогает Монголии обучать местных высококвалифицированных рабочих

CentralAsia (MNG) - Weir Minerals работает с шахтерами в Монголии более двух десятилетий, начиная с шахты Оюу-Толгой, начавшейся на этапе разработки инженерного проекта до строительства ввода в эксплуатацию.

Оюу-Толгой, одно из крупнейших месторождений золота и меди в мире, означает «Бирюзовый холм» и является источником меди для монгольских людей, начиная со времен Чингисхана в 13 веке, пишет Globalminingreview.





Для оказания помощи в строительстве и вводе в эксплуатацию завода Weir Minerals открыла сервисный центр в Улан-Баторе. Хотя первоначально в нем работали опытные инженеры Weir Minerals со всего мира, он был разработан для облегчения обучения и повышения квалификации местных работников.





«Исторически Монголия была экспортером сырья и импортером товаров и услуг. Инвестиции, которые Weir Minerals делает в местных жителей, являются важным шагом в продвижении монгольского производства и приобретении опыта в новых навыках, таких как резинового покрытия (футеровки», - сказал Азжаргалбаяр Яичил, руководитель представительства в Монголии, Weir Minerals. «Наши сотрудники любят работу и увлечены работой с новыми технологиями и приобретением новых навыков для наращивания производственных возможностей».





Сервисный центр, в основном, укомплектован местными работниками, которые были обучены изготовлению и применению различных резиновых изделий Linatex, включая формованные изделия и резиновые накладки основного оборудования. «Weir Minerals находится в Монголии более двух десятилетий. Мы находимся здесь на долгое время, и мы хотим помочь местным жителям в трудоустройстве, обучить их и помочь им в их путешествии», - отмечает Марк Дойл, глобальный менеджер Rubber, Spools & Hoses, Weir Minerals.





Благодаря сервисному центру монгольские рабочие являются участниками инициативы «Сделано в Монголии», разработанной Оюу-Толгой по созданию устойчивых местных цепочек поставок сырья, продуктов и услуг, которые лежат в основе деятельности на руднике Оюу-Толгой. Участие компании в «Сделано в Монголии» является лишь одним из примеров всемирной приверженности Weir Minerals взаимодействию с местными цепями поставок и накоплению опыта благодаря устойчивой занятости в сообществах.

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