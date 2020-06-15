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  15 июня 2020
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В Китае за сутки снова выявлено большое количество новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения.

Также за эти сутки в стране выявили 18 бессимптомных носителей вируса. Из 49 новых случаев 39 — локальные, 10 — завозные.

За последние несколько дней в Китае увеличилось количество новых зараженных коронавирусом. Накануне было выявлено 57 новых случаев. 13 июня в Пекине закрылся крупнейший оптовый рынок «Синьфади», где и было зафиксировано большинство новых зараженных.

Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявили у 83 181 человека, из них выздоровели 78 370 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 177 человек.

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