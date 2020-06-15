В этом году монгольский фестиваль «Наадам» пройдет в комплексе XIII века

CentralAsia (MNG) - В Монголии 10-13 июля пройдет традиционный фестиваль «Наадам» в Улан-Баторе и в 339 сомонах 21 аймаке страны. Традиционно в разных частях страны существуют «маленькие Наадамы», которые организовываются независимо от национального Наадама.

Фестиваль Наадам пройдет в комплексе XIII века, в 90 км к востоку от Улан-Батора. Комплекс XIII века принадлежит компании Genco Tour. Первоначально планировалось, что церемонии открытия и закрытия, а также борьба будут проходить на Национальном спортивном стадион. Однако, местоположение было перемещено из-за пандемии. Ожидается, что в традиционном соревновании по борьбе будут участвовать 512 борцов.





Церемонию открытия Наадама будет вести режиссер Б.Баатар из Hero Entertainment.





Происходящий из Монгольской империи Чингисхана, Наадам — это праздник, которым гордится нация и символ единства среди кочевников. Наадам празднуется каждый год по всей Монголии и фокусируется на трех традиционных видах спорта - скачках, борьбе и стрельбе из лука.





Ожидается, что из-за пандемии, крупнейшей туристической достопримечательностью Монголии, фестиваль «Наадам» пройдет без иностранной аудитории. Согласно статистике, ежегодно в Монголию приезжают не менее 12 000 туристов специально для наблюдения за Наадамом.





Он отмечает годовщины образования империи Хунну – древнего предшественника Монголии (220 г. до н.э.), создания Чингиз-ханом Великого монгольского государства (1206 год), Народной революции 1921 года и последовавшего провозглашения независимости страны.

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