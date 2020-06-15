Число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане приблизилось к 5 тыс.

CentralAsia (KZ) - За 14 июня в Казахстане зарегистрированы 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, следует из данных оперативного штаба.
Таким образом, на данный момент число бессимптомных носителей в стране достигло 4892.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- город Алматы - 816 (+94);
- Карагандинская область - 769 (+58);
- город Нур-Султан - 589 (+69);
- город Шымкент - 562 (+70);
- Атырауская область - 485 (+54);
- Алматинская область - 308 (+34);
- Западно-Казахстанская область - 295 (+25);
- Восточно-Казахстанская область - 171 (+4);
- Мангистауская область - 170 (+4);
- Актюбинская область - 137 (+22);
- Туркестанская область - 129 (+14);
- Кызылординская область - 114 (+14);
- Жамбылская область - 80 (+21);
- Акмолинская область - 52 (+1);
- Костанайская область - 47 (+1);
- Павлодарская область - 46;
- Северо-Казахстанская область - 12 (+5).