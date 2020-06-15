Число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане приблизилось к 5 тыс.

CentralAsia (KZ) - За 14 июня в Казахстане зарегистрированы 490 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, следует из данных оперативного штаба.

Таким образом, на данный момент число бессимптомных носителей в стране достигло 4892.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Алматы - 816 (+94);

- Карагандинская область - 769 (+58);

- город Нур-Султан - 589 (+69);

- город Шымкент - 562 (+70);

- Атырауская область - 485 (+54);

- Алматинская область - 308 (+34);

- Западно-Казахстанская область - 295 (+25);

- Восточно-Казахстанская область - 171 (+4);

- Мангистауская область - 170 (+4);

- Актюбинская область - 137 (+22);

- Туркестанская область - 129 (+14);

- Кызылординская область - 114 (+14);

- Жамбылская область - 80 (+21);

- Акмолинская область - 52 (+1);

- Костанайская область - 47 (+1);

- Павлодарская область - 46;

- Северо-Казахстанская область - 12 (+5).

Коронавирус в Казахстане

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