В Туркменистане от рожениц требуют найти двух доноров крови, - СМИ

CentralAsia (TM) - С начала июня при постановке на учет в ашхабадских больницах от беременных женщин требуют найти и привести двух человек в качестве доноров крови для роженицы. Каждый из них должен сдать по 400 граммов крови, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

По словам врачей, во время родов часто случаются кровопотери и возникает необходимость переливания.

Кроме того, от беременных требуют оформить медицинскую страховку, если ее нет.

Наличие страховки означает, что цены медицинских услуг будут вдвое ниже, но не дает право получить бесплатное (полностью покрываемое страховкой) обслуживание.

Согласно 52 статье Конституции Туркменистана, граждане имеют право на бесплатное пользование сетью государственных учреждений здравоохранения. В то же время «платное медицинское и нетрадиционное медицинское обслуживание допускается на основании и в порядке, установленными законом».

Каждое медучреждение действительно имеет лимит на бесплатное обслуживание пациентов, но как воспользоваться этой возможностью людям не рассказывают, предпочитая принимать только тех, кто может оплатить услуги. Медработники объясняют это необходимостью выполнения плана по пополнению бюджета Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.

Решение о предоставлении бесплатной медицинской помощи принимает главный врач больницы по своему усмотрению, отмечает издание.