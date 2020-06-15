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  15 июня 2020
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В Монголии от коронавируса выздоровели еще 10 человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 15 июня еще 10 человек были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от COVID-19, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга.

«14 июня 258 образцов из трех лабораторий дали отрицательный результат на коронавирус. Сегодня 10 человек были вылечены и выписаны из больниц. Восемь из них студенты, а двое 49 и 65 летние граждане. 64-летняя женщина с раком печени лечилась в течение 57 дней. 49-летний мужчина прошел 45 дней лечения. Таким образом, общее число излечившихся выросло до 108 человек. На данный момент под наблюдением врачей остаются 89 пациентов», - проинформировал он.

Коронавирус в Монголии
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