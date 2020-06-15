Государственные детские сады в Узбекистане заработают не раньше 1 августа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 августа этого года будет разрешено работать государственным дошкольным образовательным учреждениям. Такое решение принято Специальной республиканской комиссией с целью тщательной подготовки государственных детских дошкольных учреждений к приему детей, а также полного обеспечения санитарно-гигиенических правил и мер безопасности.

В рамках подготовки будут проведены дезинфекции зданий, входы и выходы оснастят пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами».

Сотрудники детсадов должны носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Сотрудникам и воспитанникам при температуре тела 37 градусов и выше, а также при наличии признаков инфекции запрещается посещать ДОО.

Напомним, что частные детские сады возобновляют свою работу в Узбекистане с 15 июня. При этом, отменяется требование о присутствии в одной группе не более 15 человек.

Ответственность за строго соблюдение требований карантина возложена на администрацию ДОО, родителей или опекунов детей.