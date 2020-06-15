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  15 июня 2020
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«Ремдесивир» сокращает время выздоровления пациентов, принимающих этот препарат, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство здравоохранения Монголии представляет результаты исследования по ситуации с коронавирусной инфекцией в странах мира.


Международная группа исследователей провела клиническое исследование 1063 пациентов с Covid-19 с использованием препарата «Ремдесивир» и обнаружила более короткое время выздоровления.

Исследователи из Индии говорят, что «Ремдесивир» эффективен в первые 5 дней у пациентов с Covid-19.

Ученые в Шанхае обнаружили, что коронавирус повреждает иммунные Т-клетки. Они обнаружили, что люди пожилого возраста, со слабым иммунитетом или хронически больные более восприимчивы к Covid-19, потому что их иммунные клетки повреждены.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса считают, что карантин и ограничение на движение могут вдвое сократить распространенность Covid-19.

По оценкам бразильских исследователей, к 20 июня 1 миллион человек в стране будет заражен коронавирусом, и 50 тысяч умрут.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что коронавирус не мутировал, и вирус остается вирулентным и заразным.

Исследователи в Гонконге идентифицировали коронавирус в одной разовой палочке еды, используемой людьми с Covid-19. И они считают, что коронавирус может передаваться через чашки, ложки и вилки.

Исследователи в Соединенных Штатах считают, что от 40 до 45 процентов людей, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов, но находятся в группе риска распространения инфекции в течение более 14 дней, сообщил Минздрав Монголии на своем утреннем брифинге.
Коронавирус в Монголии
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