В США зарегистрирована самая низкая смертность от коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - В Соединенных штатах за последние сутки зарегистрирована самая низкая смертность от коронавируса, пишет Deutsche Welle.

Так, за последние 24 часа от коронавируса в этой стране скончались 382 человека.

В последнее время в Соединенных Штатах ежедневно регистрировали около 800 смертей от COVID-19. Всего там погибло более 117 тысяч пациентов.

Также во Франции число погибших в результате заражения коронавирусом снизилось до 9 за прошедшие сутки. Это самый низкий показатель с начала ведения официальной статистики в середине марта.

В Великобритании за сутки было зарегистрировано 36 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это самый низкий показатель с 21 марта. Всего там погибло более 41 тысячи человек.