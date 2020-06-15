Около 450-500 монголов будут доставлены на родину из США на двух рейсах

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 10 020 монгольских граждан были эвакуированы 22 спецрейсами и наземным транспортом.

Как сообщает Л. Мөнхтушиг, начальник консульского отдела Министерства иностранных дел, к оличество рейсов специального назначения увеличится из-за увеличения центров изоляции. 20 июня граждан из стран Юго-Восточной Азии будут перевозить транзитным рейсом из Сеула. Около 2300 человек будут эвакуироваться на девяти рейсах в июне.

Как сообщает Л. Мөнхтушиг, начальник консульского отдела Министерства иностранных дел, к оличество рейсов специального назначения увеличится из-за увеличения центров изоляции. 20 июня граждан из стран Юго-Восточной Азии будут перевозить транзитным рейсом из Сеула. Около 2300 человек будут эвакуироваться на девяти рейсах в июне.

Кроме того Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) подтвердила имена тех, кто будет эвакуироваться из Соединенных Штатов; 17 июня из Северной Америки и 24 июня из Сиэтла.

Кроме того Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) подтвердила имена тех, кто будет эвакуироваться из Соединенных Штатов; 17 июня из Северной Америки и 24 июня из Сиэтла.