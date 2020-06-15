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  15 июня 2020
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Около 450-500 монголов будут доставлены на родину из США на двух рейсах

CentralAsia (MNG) -  В общей сложности 10 020 монгольских граждан были эвакуированы 22 спецрейсами и наземным транспортом.

Как сообщает Л. Мөнхтушиг, начальник консульского отдела Министерства иностранных дел, количество рейсов специального назначения увеличится из-за увеличения центров изоляции. 20 июня граждан из стран Юго-Восточной Азии будут перевозить транзитным рейсом из Сеула. Около 2300 человек будут эвакуироваться на девяти рейсах в июне.

Кроме того Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) подтвердила имена тех, кто будет эвакуироваться из Соединенных Штатов; 17 июня из Северной Америки и 24 июня из Сиэтла.

Два зафрахтованных рейса доставят около 450-500 своих граждан из США. ГЧК приняла решение доставить помощь на сумму 1 миллион долларов США из Монголии в Соединенные Штаты Америки 24 июня. США обратились с просьбой о том, чтобы помощь была направлена на защиту врачей и персонала, работающих на передовой.

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