Procter&Gamble бесплатно передала Узбекистану 20 тысяч антибактериального мыла

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялась передача Министерству здравоохранения Узбекистана очередной партии гуманитарной помощи из США для борьбы с распространением коронавирусной пандемии, сообщило УзА.



Как сообщает посольство Узбекистана в Вашингтоне компания Procter&Gamble отправила 20 тысяч штук гигиенического антибактериального жидкого мыла «Safeguard» для медицинских учреждений республики.

Главный менеджер по странам Кавказа и Центральной Азии компании Procter&Gamble Дегер Куртасланоглу выразил свою солидарность с народом Узбекистана и передал пожелания скорейшего выздоровления и возвращения домой больных с коронавирусом.

Было отмечено, что президент американской компании по европейскому региону Лоре Тассела намерен посетить Узбекистан для участия в первом Ташкентском международном инвестиционном форуме, который отложен на ноябрь 2020 года.