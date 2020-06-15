В Узбекистане за ночь выявили 23 новых случая коронавируса. Всего 5103

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 15 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5103 (+23).

Как сообщает Минздрав, 8 случаев новых заболеваний было выявлено среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 11 - среди населения Ташкента и оставшиеся 4 - в Ташкентской области у водителей международных грузовиков, въехавших в страну из России через пограничный пост.

В настоящее время в стране выздоровело 3943 человека, инфицированных коронавирусом (77%).