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  15 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 23 новых случая коронавируса. Всего 5103

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 15 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5103 (+23).

Как сообщает Минздрав, 8 случаев новых заболеваний было выявлено среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 11 - среди населения Ташкента и оставшиеся 4 - в Ташкентской области у водителей международных грузовиков, въехавших в страну из России через пограничный пост.

В настоящее время в стране выздоровело 3943 человека, инфицированных коронавирусом (77%).

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