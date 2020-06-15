Пекин снова закрыли на карантин

- Азия и мир, общество
- 11:13, 15 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В 11 кварталах пекинского района Фэнтай снова введен режим самоизоляции. Такое решение принято после того, как в субботу выявили здесь 7 случаев заражения за сутки, пишет Euronews.
Уровень реагирования в районе Фэнтай на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.
Наиболее вероятный источник новой вспышки — местный крупнейший оптовый рынок «Синьфади», где торговали сырым мясом и рыбой. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.
Как пишет ВВС, накануне вечером власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы отправить работников в 14-дневный карантин.
Рынок временно закрыт, у десятков сотрудников подтвержден коронавирус. Представитель городской мэрии Сюй Хэцзянь заявил, что для Пекина наступил чрезвычайный период, в городе очень высок риск дальнейшего распространения коронавируса. До новой вспышки в Пекине уже несколько недель не фиксировалось новых случаев заражения.
Также он проинформировал, что власти проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в близлежащих районах, выявят источник инфекции, а также протестируют людей в очаге заражения и соседних районах.