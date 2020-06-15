В Монголии открылись 2 новых учебных центра для развития легкой промышленности

CentralAsia (MNG) - Недавно в Монголии были открыты два учебных центра для содействия созданию конкурентоспособной кожевенной и текстильной промышленности.

Центр смешанного обучения «Индустрия будущего» расположен в Корпорации легкой промышленности «Эксперимент, производство и бизнес» (ARMONO), а Инкубатор текстильной отделки - в Научно-исследовательском институте легкой промышленности (НИИЛП).





Центры были созданы в рамках проекта Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) «Поддержка создания рабочих мест в Монголии» (SECIM C2), финансируемого Европейским союзом и реализуемого в сотрудничестве с Министерством продовольствия и сельского хозяйства и легкой промышленности (МПСХЛП).





Во время церемонии инаугурации были подписаны 11 материалов курса электронного обучения, разработанные экспертами проекта с подписанием соглашения между ARMONO, Монгольской ассоциацией кожевенной промышленности (MAКП), Монгольским научно-техническим университетом (MНТУ), Научно-исследовательский институт легкой промышленности (НИИЛП), Института модного дизайна им.Урлах Эрдэм, Erdene TVET, Монголо-корейский политехнический колледж и Общество Монгольского Красного Креста, сообщается в пресс-релизе ЮНИДО.





Во время церемонии открытия Центра инкубатора текстильной отделки был представлен комплексный пакет, состоящий из курса электронного обучения отделке трикотажа, книги, стандартной процедуры работы с производственным оборудованием и первых образцов изделий из шерсти и кашемира.





ЮНИДО и МПСХЛП поощряют молодых предпринимателей использовать эти учебные помещения и продукты знаний для создания своих конкурентоспособных и инновационных деловых инициатив.

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