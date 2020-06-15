ВОЗ передала Минздраву Монголии аппараты ИВЛ и другие необходимые медоборудования

CentralAsia (MNG) - Международные организации помогают Монголии предотвратить распространение коронавируса. Мишра Тапан, постоянный координатор ООН и постоянный представитель доктора ВОЗ Сергей Диордица передали необходимые средства защиты и аппараты Министерству здравоохранения страны.

ВОЗ пожертвовала Министерству здравоохранения Монголии необходимое медоборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинские защитные маски, лабораторные тесты и другие необходимые медоборудования. на сумму $153 тыс. в целях предоставления помощи стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

ВОЗ пожертвовала Министерству здравоохранения Монголии необходимое медоборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинские защитные маски, лабораторные тесты и другие необходимые медоборудования. на сумму $153 тыс. в целях предоставления помощи стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.