ВОЗ передала Минздраву Монголии аппараты ИВЛ и другие необходимые медоборудования

- Монголия, происшествия
- 11:40, 15 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Международные организации помогают Монголии предотвратить распространение коронавируса. Мишра Тапан, постоянный координатор ООН и постоянный представитель доктора ВОЗ Сергей Диордица передали необходимые средства защиты и аппараты Министерству здравоохранения страны.
ВОЗ пожертвовала Министерству здравоохранения Монголии необходимое медоборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинские защитные маски, лабораторные тесты и другие необходимые медоборудования. на сумму $153 тыс. в целях предоставления помощи стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Многим больным пневмонией COVID-19 нужна искусственная вентиляция легких. Заболевание COVID-19 поражает преимущественно нижние дыхательные пути, и у 20% людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, он проникает глубоко в легкие. При этом состояние больного быстро становится критическим, и самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в отделение интенсивной терапии и подключить к ИВЛ.
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