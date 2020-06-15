В Узбекистане запустили бесплатный онлайн-репетитор для поступающих в вузы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 15 июня на канале “Online-maktab” запускают рубрику “Онлайн-репетитор”. С помощью онлайн-репетитора можно бесплатно подготовиться к поступлению в вузы, сообщает министр народного образования Шерзод Шерматов на своей странице в соцсетях.

Как отмечается в сообщении, теперь, находясь дома, вне зависимости от территориального месторасположения, абитуриенты могут начать подготовку к вступительным тестам Государственного центра тестирования используя возможности ТВ-ресурса.

"У выпускников школы, которые впервые сдают тесты в высшие учебные заведения, очень высока вероятность ошибок при заполнении тестовых форм. Наряду с этим не у всех есть возможность воспользоваться услугами индивидуального репетитора во время летних каникул", - отметил глава МНО.

Ранее сообщалось, что в вузах Узбекистана для дневной формы обучения в бакалавриате в 2020 году выделено 103 575 мест. Это на 23 145 мест больше по сравнению с 2019 годом.

На вечерние отделения вузов смогут поступить 5 025 абитуриентов, на заочные – 31 350 человек.