В США рассказали о различии убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте

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CentralAsia (CA) - Министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон считает, что есть существенные различия между двумя резонансными случаями смерти афроамериканцев после задержания, произошедшими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия), пишет Рамблер.

Карсона, который является сейчас единственным темнокожим членом кабинета президента США, попросили прокомментировать произошедшее в Атланте. В этом городе 12 июня белый полицейский Гаррет Ролф при задержании смертельно ранил афроамериканца Рейшарда Брукса. Он оказал сопротивление при аресте, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против полицейских. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь.



«Думаю, в этой ситуации все не так ясно, как с жестоким убийством, совершенным в Миннесоте», - сказал министр.

По его мнению, требуется, чтобы в произошедшем в Атланте разобрались специалисты, которые знают, что нужно делать в таких обстоятельствах. Как отметил Карсон, сложно с уверенностью утверждать, понимал ли Ролф, что у Брукса в руках был электрошокер, а не огнестрельное оружие. «В данном случае обстоятельства не вполне ясны», - добавил он.



В Миннеаполисе 25 мая после задержания умер афроамериканец Джордж Флойд, которого заподозрили в использовании фальшивых купюр. Полицейские надели на задержанного наручники и повалили его на дорогу. Страж порядка Дерек Шовин в течение почти девяти минут давил задержанному коленом на шею, игнорируя Флойда, который кричал, что не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города.

Всех четверых стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили 26 мая. В последующие несколько дней Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем его бывшим коллегам инкриминируется пособничество в этом преступлении.