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  15 июня 2020
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В Казахстане лошадь, катающая людей в парке, упала в обморок. Фото
Фото из доступных источников
Фото из доступных источников

CentralAsia (KZ) -  В парке «Акбота» в Актау 14 июня запряженная в карету лошадь упала в обморок, пишет местный портал lada.kz.

Уточняется, что причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.

Позже на место, как сообщили свидетели, приехали полицейские и разогнали людей.

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