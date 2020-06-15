В Казахстане лошадь, катающая людей в парке, упала в обморок. Фото

- Казахстан, происшествия
- 12:54, 15 июня 2020
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CentralAsia (KZ) - В парке «Акбота» в Актау 14 июня запряженная в карету лошадь упала в обморок, пишет местный портал lada.kz.
Уточняется, что причиной обморока, как считают оказавшиеся на месте свидетели, стала изматывающая работа на жаре.
Позже на место, как сообщили свидетели, приехали полицейские и разогнали людей.
Позже на место, как сообщили свидетели, приехали полицейские и разогнали людей.
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