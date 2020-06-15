Почему у детей не развиваются тяжелые осложнения коронавируса?

CentralAsia (CA) - С момента начала эпидемии коронавирусной инфекции ученые пытаются выяснить, почему по сравнению с взрослыми людьми у детей гораздо реже развиваются тяжелые осложнения covid-19. Ответ на этот вопрос может быть непосредственным образом связан с состоянием детских кровеносных сосудов, пишет британский журнал Nature. Перевод подготовило ИноСми.

Дети составляют лишь незначительную долю тех, кто заразился коронавирусом. Результаты масштабного исследования, проведенного американским Центром по контролю и профилактике заболеваемости в Атланте, штат Джорджия, показали, что на детей и подростков в возрасте 17 лет и младше, которые составляют 22% населения Соединенных Штатов, приходится всего 2% подтвержденных случаев заражения covid-19 в стране. Из 2572 детей, чьи истории болезни были изучены в рамках этого исследования, только 5,7% потребовалась госпитализация, и только трое умерли.

Ученые выдвинули несколько гипотез, чтобы объяснить, почему дети так редко болеют и переносят эту инфекцию в легкой форме. Согласно одной из них, у иммунная система детей дает более сильную и более эффективную реакцию на инфекцию, чем иммунная система взрослых. Кроме того, у детей, возможно, есть некоторый иммунитет, сформировавшийся в результате недавних контактов с похожими вирусами. Однако сейчас все больше ученых приходят к мысли о том, что разница между взрослыми и детьми может быть следствием состояния их кровеносных сосудов.

У многих взрослых людей, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, было зафиксировано образование тромбов в кровеносных сосудах, что приводит к сердечным приступам и инсультам. Образование тромбов, по всей видимости, связано с повреждением эндотелия — мягкой ткани, которая выстилает стенки кровеносных сосудов и в нормальном состоянии препятствует формированию тромбов, как объяснил Франк Рушицка, кардиолог из Университетской больницы Цюриха в Швейцарии. Обычно сгустки крови возникают, только чтобы остановить кровотечение из раны, но тромбы могут формироваться и при повреждении эндотелия.

Рушицка и его коллеги обнаружили, что Covid-19 может заражать клетки эндотелия, которые пронизывают всю кровеносную систему человека. В ходе исследования течения болезни у троих пациентов с covid-19, двое из которых умерли, команда Рушицка обнаружила, что вирус проник в клетки эндотелия, вызвав воспаление и признаки тромбоза. Это исследование было слишком ограниченным, поэтому ученым необходимо будет продолжить изучение этих осложнений, однако данные указывают на то, что в большинстве случаев, когда covid-19 давал тяжелые осложнения или вызывал смерть, у пациентов фиксировались проблемы с эндотелием.

Эта теория также может объяснить, почему люди с заболеваниями, негативно влияющими на состояние эндотелия, такими как диабет и гипертония, гораздо чаще болеют covid-19 в тяжелой форме, сказал Марсель Леви, гематолог из Больницы университетского колледжа Лондона.

Обычно состояние эндотелия у детей гораздо лучше, чем в взрослых людей. «Состояние эндотелия у детей идеальное, и только с возрастом оно начинает ухудшаться», - сказал Пол Монагл, детский гематолог в Детском кампусе Мельбурна.

Монагл и другие эксперты считают, что кровеносные сосуды детей гораздо лучше справляются с атакой вируса, чем сосуды взрослых. Еще одним подтверждением этой теории является тот факт, что у детей с covid-19 крайне редко развиваются такие осложнения, как повреждение сосудов и тромбообразование.

Монагл пытается выяснить, что происходит, когда вирус проникает в клетки эндотелия. Он считает, что вирус, вероятнее всего, нарушает сообщение между клетками, между тромбоцитами и компонентами плазмы крови, участвующими в образовании тромбов, и что нарушение этой связи как раз и приводит к чрезмерному образованию тромбов.

Монагл решил провести два эксперимента, чтобы попытаться лучше понять этот механизм и выяснить, присутствует ли в кровеносных сосудах детей что-то, что препятствует чрезмерному тромбообразованию в ответ на воздействие вирусной инфекции. В ходе первого эксперимента его команда попытается воссоздать условия внутри кровеносных сосудов детей и взрослых людей в лаборатории. Ученые возьмут специально выращенные клетки эндотелия, зараженные кронавирусом, и погрузят их плазму, взятую у детей, здоровых взрослых людей и взрослых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сравнив то, как зараженные клетки взаимодействуют с тремя видами плазмы, ученые смогут понять, что именно вызывает нарушение функциональных связей между клетками кровеносных сосудов.

Монагл надеется, что исследование образцов, взятых у детей, поможет понять, что происходит в организме взрослых и почему у них covid-19 протекает в более тяжелой форме. «Если мы поймем, что происходит в организме детей, мы сможем перенастроить взрослых так, чтобы они были больше похожи на детей», - добавил он.

В ходе второго эксперимента команда Монагла изучит плазму, взятую у детей и взрослых людей с подтвержденным covid-19, в которой содержатся белки, высвобождаемые поврежденными клетками эндотелия, чтобы определить возможные маркеры заболевания.